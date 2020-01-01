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«Сельта» показала мемы Мостового о трансфере Смолова
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"Сельта" показала в своих социальных сетях забавные картинки, которые опубликовал Александр Мостовой в Instagram на тему перехода в испанский клуб Федора Смолова. Вчера "Сельта" объявила об аренда нападающего "Локомотива" и сборной России Федора Смолова до конца сезона.В источнике
С чего всё начиналось
Пресс-служба «Сельты» в «Твиттере» показала мемы, опубликованные в «инстаграме» бывшего футболиста клуба Александра Мостового и посвящённые приходу в команду соотечественника – нападающего Фёдора Смолова из «Локомотива».
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