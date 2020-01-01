«Сельта» показала мемы Мостового о трансфере Смолова
"Сельта" показала в своих социальных сетях забавные картинки, которые опубликовал Александр Мостовой в Instagram на тему перехода в испанский клуб Федора Смолова. Вчера "Сельта" объявила об аренда нападающего "Локомотива" и сборной России Федора Смолова до конца сезона.В источнике
С чего всё начиналось
Пресс-служба «Сельты» в «Твиттере» показала мемы, опубликованные в «инстаграме» бывшего футболиста клуба Александра Мостового и посвящённые приходу в команду соотечественника – нападающего Фёдора Смолова из «Локомотива».