НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
MetaratingsMetaratings
«Сельта» перед арендой Смолова хотела купить Шомуродова
Футбол России
  • Футбол России
  • Metaratings
  • Чемпионат
  • Sports.ru
  • RT на русском
  • Sportbox.RU
  • Советский спорт
  • Soccernews.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, что Фёдор Смолов не был приоритетной целью «Сельты» в рамках зимнего трансферного окна.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Герман Ткаченко: Сначала «Сельта» хотела взять не Смолова, а Шомуродова

Советский спорт 15:44 
alt

Агент Смолова заявил, что в «Локомотиве» есть явные противоречия клуба и Семина

Спорт-Экспресс 10:30
alt

Агент: «Смолов уехал в „Сельту“ не потому, что у него был конфликт с Сёминым, а потому что он хотел играть в Европе»

Sport.ru 08:58
реклама
Главное
Новости