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«Сельта» планирует продлить аренду Смолова до конца сезона
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Напомним, что сезон Ла Лиги возобновится после 8 июня.В источнике
Подробнее о событии
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«Сельта» рассчитывает, что Смолов останется до конца сезона

Sports.ru 05:44
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Faro de Vigo: «Сельта» хочет продлить аренду Смолова до фактического завершения сезона

Спорт-Экспресс 03:58
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СМИ: «Сельта» хочет продлить аренду Смолова до окончания сезона

РИА Новости 03:45
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