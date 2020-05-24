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«Сельта» планирует продлить аренду Смолова до конца сезона
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Напомним, что сезон Ла Лиги возобновится после 8 июня.В источнике
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Faro de Vigo: «Сельта» хочет продлить аренду Смолова до фактического завершения сезона

Спорт-Экспресс 03:58
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СМИ: «Сельта» хочет продлить аренду Смолова до окончания сезона

РИА Новости 03:45
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«Сельта» намерена продлить аренду Смолова до конца сезона

Sport.ru 03:44
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