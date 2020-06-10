«Сельта» предлагает «Локомотиву» 6,5 миллиона евро за Смолова

Согласно сообщениям «Чемпионата» со ссылкой на телеграм-канал «Футбольный Биги», «Локомотив» требует 8 миллионов евро компенсацию, в свою очередь «Сельта» готова предложить 6,5 миллиона евро плюс бонусы, которые в сумме могут достичь желаемых «железнодорожниками» 8 миллионов.