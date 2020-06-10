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«Сельта» предлагает «Локомотиву» 6,5 миллиона евро за Смолова
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Согласно сообщениям «Чемпионата» со ссылкой на телеграм-канал «Футбольный Биги», «Локомотив» требует 8 миллионов евро компенсацию, в свою очередь «Сельта» готова предложить 6,5 миллиона евро плюс бонусы, которые в сумме могут достичь желаемых «железнодорожниками» 8 миллионов.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Сельта» намерена выкупить трансфер Фёдора Смолова

Как стало известно «Чемпионату», «Сельта» и «Локомотив» ведут переговоры о полноценном трансфере нападающего московского клуба Фёдора Смолова. Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды.
Чемпионат 03:05
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«Локомотив» оценивает Смолова в € 8 млн. «Сельта» предлагает € 6,5 млн и бонусы

Чемпионат 09:05
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«Локомотив» оценивает Смолова в 8 млн евро, «Сельта» предлагает 6,5

Футбол России 09:37
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«Локо» требует за Смолова 8 млн евро. «Сельта» предлагает 6,5 млн и бонусы

Sports.ru 07:11
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