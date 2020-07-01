«Сельта» продлила аренду Смолова до конца сезона

Испанский футбольный клуб "Сельта" продлил аренду российского нападающего Федора Смолова, права на которого принадлежат московскому "Локомотиву", до фактического окончания сезона. Об этом сообщила пресс-служба "небесных". 30-летний форвард перешел в "Сельту" на правах аренды в январе 2020 года.