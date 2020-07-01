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«Сельта» продлила аренду Смолова до конца сезона
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Испанский футбольный клуб "Сельта" продлил аренду российского нападающего Федора Смолова, права на которого принадлежат московскому "Локомотиву", до фактического окончания сезона. Об этом сообщила пресс-служба "небесных". 30-летний форвард перешел в "Сельту" на правах аренды в январе 2020 года.В источнике
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С чего всё начиналось
"Сельта" продлила аренду нападающего московского "Локомотива" Федора Смолова до фактического окончания сезона, сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 01:19
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«Сельта» объявила о продлении контракта со Смоловым

Матч ТВ 02:10
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«Сельта» продлила аренду Смолова до конца сезона

Спорт-Экспресс 03:05
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«Сельта» продлила аренду Смолова

Комсомольская правда вчера в 19:04
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