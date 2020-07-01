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«Сельта» продлила аренду Смолова и Рафиньи до конца сезона
Комсомольская правда
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Речь идет о форварде Федоре Смолове (права принадлежат «Локомотиву»), защитнике Джейсоне Мурильо («Сампдория»), полузащитниках Рафинье Алькантаре («Барселона»), Филипе Брадариче («Кальяри») и Папе Шейке Диопе («Лион»), чьи аренды изначально были рассчитаны до 30 июня.В источнике
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С чего всё начиналось
"Сельта" продлила аренду нападающего московского "Локомотива" Федора Смолова до фактического окончания сезона, сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 01:19
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Смолов остается в «Сельте» до конца сезона

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«Сельта» объявила о продлении контракта со Смоловым

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«Сельта» продлила аренду Смолова до конца сезона

Спорт-Экспресс 03:05
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