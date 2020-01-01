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«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры
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«Сельта» одержала крупную победу над «Алавесом» в матче 30-го тура испанской футбольной Примеры. Встреча прошла в Виго и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.В источнике
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«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры

RT на русском 10:04
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«Сельта» со Смоловым одержала самую крупную победу с 1954 года

Матч ТВ 10:58
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«Сельта» Смолова одержала крупнейшую победу в Примере за последние 65 лет

Чемпионат 10:51
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