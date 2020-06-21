«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры

«Сельта» одержала крупную победу над «Алавесом» в матче 30-го тура испанской футбольной Примеры. Встреча прошла в Виго и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.