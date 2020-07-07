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«Сельта» сыграла вничью с «Атлетико» в 35-м туре Примеры
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На днях прошел матч между «Сельтой» и «Атлетико» в рамках 35 тура Ла Лиги, который закончился ничьей. Такой информацией делится новостное издание RT.В источнике
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