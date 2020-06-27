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Игрок «Сельты» Смолов забил мяч в ворота «Барселоны»
FootballHD
  • Известия0:33
  • Piter.tv0:17
Игрок "Сельты" Федор Смолов забил мяч в ворота "Барселоны" в матче чемпионата Испании. На 50 минуте россиянин точным ударом сравнял счет.В источнике
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Невероятный Смолов в видеообзоре матча «Сельта» - «Барселона»

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Владислав Игнатьев – Смолову: «Поздравляю, зверюга🤘. Когда игра с «Атлетико»?»

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Сборная России отреагировала на гол Смолова в ворота «Барселоны»

Sportbox.RU 13:19
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