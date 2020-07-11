«Сельта» без Смолова проиграла «Осасуне» в 36-м туре Примеры

«Сельта» потерпела поражение от «Осасуны» в матче 36-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая в Памплоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.