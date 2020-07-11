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«Сельта» без Смолова проиграла «Осасуне» в 36-м туре Примеры
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«Сельта» потерпела поражение от «Осасуны» в матче 36-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая в Памплоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.В источнике
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«Сельта» без Смолова проиграла «Осасуне», пропустив гол на последних минутах встречи

Sport24.ru 12:59 
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«Сельта» упустила ничью в матче с «Осасуной», Смолов не сыграл

Матч ТВ 12:56
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«Сельта» без Смолова на выезде проиграла «Осасуне»

Metaratings 12:55
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