«Сельта» и «Локомотив» ведут переговоры о выкупе Смолова
По информации источника, "Сельта" хочет выкупить трансфер российского форварда, выступающего за "кельтов" на правах аренды до фактического конца сезона.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», «Сельта» и «Локомотив» ведут переговоры о полноценном трансфере нападающего московского клуба Фёдора Смолова. Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды.
Советский спорт вчера в 13:10