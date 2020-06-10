Как стало известно «Чемпионату», «Сельта» и «Локомотив» ведут переговоры о полноценном трансфере нападающего московского клуба Фёдора Смолова. Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды.