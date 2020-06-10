«Сельта» намерена выкупить трансфер Смолова у «Локомотива»

«Сельта» может выкупить контракт российского нападающего Федора Смолова у «Локомотива». Как сообщает источник, сейчас «Сельта» и «Локомотив» находятся в стадии переговоров по этому вопросу. Напомним, Смолов защищает цвета «Сельты» с зимы этого года, куда перешел на правах арендного соглашения.