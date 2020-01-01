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«Селтик» выбирает между Браво, Хартом и Фостером
Sports.ru
  • Sports.ru
"Селтик" хочет подписать нового голкипера в ближайшее трансферное окно. Шотландцы рассматривают вратарей "Манчестер Сити" Клаудио Браво, "Бернли" Джо Харта и "Уотфорда" Бена Фостера.В источнике
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«Селтик» выбирает между Браво, Хартом и Фостером

Soccer.ru 02:19 
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«Селтик» может подписать Клаудио Браво, Фостера или Джо Харта

Sports.ru 00:07
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