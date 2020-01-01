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Селюк: «Не удивлюсь, если Конате забьет больше, чем Кокорин»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Футбол России
Не удивлюсь, если Конате забьет больше, чем Кокорин.В источнике
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Дмитрий Селюк
Моя молодёжь даёт плоды. Не удивлюсь, если Конате забьёт больше, чем Кокорин. А это произойдёт.Чемпионат12:28
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Селюк выразил уверенность в превосходстве Конате над Кокориным

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