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Селюк: Гончаренко хорошо работается с детишками
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Футбольный агент Дмитрий Селюк жестко раскритиковал наставника московского ЦСКА Виктора Гончаренко, передает Sport24.В источнике
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