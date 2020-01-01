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Селюк назвал чемпионат России «говном в оберточке»
Metaratings
  • Metaratings
  • Олимпиада Токио 2020
  • Sports.ru
  • by.Tribuna.com
  • Футбол России
  • TheUK.one
Селюк утверждает, что если чемпионат Белоруссии – «говно», то чемпионат РФ является «говном в оберточке».В источнике
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Селюк – о работе российских клубов на трансферном рынке: «Над ними смеются и спихивают неликвид»

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Селюк: в мире смеются над российскими клубами, спихивают им неликвид

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