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Селюк назвал гендиректора «Локомотива» Кикнадзе проходимцем
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Футбольный агент Дмитрий Селюк жёстко подверг критике гендиректора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе за желание уволить главного тренера железнодорожников Юрия Сёмина.В источнике
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Селюк назвал гендиректора «Локомотива» Кикнадзе проходимцем

Sport.ru 03:59
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Селюк - об уходе Сёмина из «Локомотив»: «Кикнадзе считает себя выше Путина?»

Евро-футбол.ру 01:20
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Селюк - о смене тренера «Локо»: Кикнадзе плюет на награду Путина? Хотелось бы услышать ответ от этого проходимца

Футбол России 01:08
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