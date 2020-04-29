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Селюк о Фролове: рабы на «Феррари» не ездят
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Напомним, Евгений Фролов высказался с критикой в адрес правительства РФ. Он недоволен принимаемыми мерами режима самоизоляции.В источнике
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Селюк о Фролове: рабы на «Феррари» не ездят

ГЛАС.RU 03:15
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Селюк прошёлся по Фролову: «Рабы на „Феррари“ не ездят, клуб должен разорвать с ним контракт»

Евро-футбол.ру 02:59
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Селюк: Фролову надо было сказать, как он купил на деньги государства «Феррари». Рабы на «Феррари» не ездят

Футбол России 02:45
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