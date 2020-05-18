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Мещеряков — о словах Селюка: не комментирую бред
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Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на высказывания известного агента Дмитрия Селюка в свой адрес.В источнике
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Мещеряков о словах Селюка: «Не комментирую бред! Первый раз об этом человеке слышу»

Sports.ru 05:47
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«Кто такой Селюк? Я первый раз об этом человеке слышу»: Мещеряков отреагировал на обвинения агента

Евро-футбол.ру 05:23
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Мещеряков назвал обвинения Селюка бредом: «Я первый раз об этом человеке слышу»

Sport24.ru 04:08 
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