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Селюк обвинил Мещерякова в разграблении «Локомотива»
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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк подверг критике работу председателя совета директоров московского «Локомотива» Анатолия Мещерякова.В источнике
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Мещеряков назвал обвинения Селюка бредом: «Я первый раз об этом человеке слышу»

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"Не комментирую бред!" Мещеряков ответил на обвинения Селюка

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Селюк обвинил Мещерякова в попытке разграбить «Локомотив»

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