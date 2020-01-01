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Селюк обвинил Мещерякова в разграблении «Локомотива»
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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк подверг критике работу председателя совета директоров московского «Локомотива» Анатолия Мещерякова.В источнике
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Агент Селюк заявил о «разграблении» «Локомотива» руководством клуба

РБК 01:56
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Селюк: Мещеряков хочет разграбить «Локомотив»

ГЛАС.RU 01:01
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Селюк обвинил Мещерякова в разграблении «Локомотива»

Евро-футбол.ру 00:58
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