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Селюк посоветовал «Зениту» договориться с Миранчуком
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Футбольный агент Дмитрий Селюк посоветовал петербургскому "Зениту" договориться о контракте с полузащитником московского "Локомотива" Алексеем Миранчуком.В источнике
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Дмитрий Селюк: «Зенит» хочет Вандерсона? Лучше уже сейчас договориться с Миранчуком

Bookmaker-ratings.ru 00:50
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Селюк посоветовал «Зениту» договориться с Миранчуком

Газета.Ru вчера в 21:21
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Селюк: «Чемпион России не должен укрепляться такими, как Вандерсон. „Зениту“ лучше договориться с Миранчуком»

Sport24.ru вчера в 20:23 
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