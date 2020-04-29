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Селюк призвал «Крылья Советов» разорвать контракт с вратарем Фроловым
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Фролов защищает цвета "Крылья Советов" с зимы этого года. В текущем сезоне он провел за самарский клуб 3 матча.В источнике
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Селюк призвал «Крылья Советов» разорвать контракт с вратарем Фроловым

Vprognoze.ru 09:54
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Селюк призвал «Крылья Советов» разорвать контракт с вратарем Фроловым

Metaratings 05:09
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Селюк о Фролове: рабы на «Феррари» не ездят

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