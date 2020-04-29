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Селюк призвал «Крылья Советов» разорвать контракт с вратарем Фроловым
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Футбольный агент Дмитрий Селюк призвал «Крылья Советов» расторгнуть контракт с вратарём Евгением Фроловым из-за его негативных слов о правительстве РФ.В источнике
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Подробнее о событии
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Селюк призвал «Крылья Советов» разорвать контракт с вратарем Фроловым

Metaratings 05:09
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Селюк о Фролове: рабы на «Феррари» не ездят

ГЛАС.RU 03:15
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Селюк прошёлся по Фролову: «Рабы на „Феррари“ не ездят, клуб должен разорвать с ним контракт»

Евро-футбол.ру 02:59
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