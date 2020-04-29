Селюк призвал «Крылья Советов» разорвать контракт с вратарем Фроловым

Футбольный агент Дмитрий Селюк призвал «Крылья Советов» расторгнуть контракт с вратарём Евгением Фроловым из-за его негативных слов о правительстве РФ.