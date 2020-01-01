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Селюк призвал убрать лимит на легионеров в Премьер-Лиге
Футбол России
  • Футбол России
  • ODDS.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
Российский футбольный агент Дмитрий Селюк жестко раскритиковал клубы РПЛ за выступления в еврокубках. Об этом он написал в своем Twitter.В источнике
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Селюк: «Думали, что проигрыш „Динамо“ - это дно, но „Ростов“ выступил ещё хуже»

Евро-футбол.ру 03:26
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Селюк: думали, что проигрыш «Динамо» - это дно, но «Ростов» выступил еще хуже

ODDS.ru 01:14
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Селюк — о вылете «Ростова» из еврокубков: Думали, что поражение от «Динамо» — это дно

Bookmaker-ratings.ru 00:57
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