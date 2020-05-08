Селюк попросил Генпрокуратуру открыть дело о смерти Самохвалова
Футбольный агент Дмитрий Селюк обратился к Генеральной прокуратуре России с просьбой возбудить дело по факту смерти футболиста Иннокентия Самохвалова. Ранее Селюк утверждал, что смерть Иннокентия - это "для врача - тюрьма, для Кикнадзе - или уголовная ответственность, или служебное несоответствие".В источнике
С чего всё начиналось
Селюк опубликовал обращение к Генеральной прокуратуре в социальной сети Twitter, в котором призвал ведомство возбудить уголовное дело в отношении футбольного клуба «Локомотив».
Советский спорт вчера в 09:32