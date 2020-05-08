Селюк попросил Генпрокуратуру открыть дело о смерти Самохвалова

Футбольный агент Дмитрий Селюк обратился к Генеральной прокуратуре России с просьбой возбудить дело по факту смерти футболиста Иннокентия Самохвалова. Ранее Селюк утверждал, что смерть Иннокентия - это "для врача - тюрьма, для Кикнадзе - или уголовная ответственность, или служебное несоответствие".