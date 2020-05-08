НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Футбол РоссииФутбол России
Селюк попросил Генпрокуратуру открыть дело о смерти Самохвалова
Metaratings
  • Metaratings
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
  • Sport24.ru
  • Sports.ru
  • РЕН ТВ
  • Радио Комсомольская правда
  • Советский спорт
  • Профиль
Футбольный агент Дмитрий Селюк обратился к Генеральной прокуратуре России с просьбой возбудить дело по факту смерти футболиста Иннокентия Самохвалова. Ранее Селюк утверждал, что смерть Иннокентия - это "для врача - тюрьма, для Кикнадзе - или уголовная ответственность, или служебное несоответствие".В источнике
С чего всё начиналось
Селюк опубликовал обращение к Генеральной прокуратуре в социальной сети Twitter, в котором призвал ведомство возбудить уголовное дело в отношении футбольного клуба «Локомотив».
RT на русском вчера в 04:49
Подробнее о событии
alt

Агент Селюк обратился в прокуратуру из-за смерти полузащитника «Локомотива»

Газета.Ru вчера в 15:12
alt

Дмитрий Селюк: Не знаю, посадят ли Кикнадзе, но от футбола его могут отстранить пожизненно

Советский спорт вчера в 09:32
alt

«В России не смотрят на здоровье игроков». Селюк призвал возбудить дело из-за смерти футболиста «Локомотива»

Sport24.ru вчера в 07:29 
реклама
Главное
Новости