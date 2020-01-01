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Селюк: проживая за границей, вижу, что Путина уважает весь мир
Футбол России
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
Общаясь со многими людьми из разных стран, вижу, что лидера России уважает весь мир.В источнике
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Агент Селюк рассказал о своём отношении к Путину

Soccernews.ru 05:13
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Селюк: проживая за границей, вижу, что Путина уважает весь мир

Чемпионат 04:47
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Селюк - о Путине: «Лидера России уважает весь мир»

Евро-футбол.ру 02:35
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