НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
РИА НовостиРИА Новости
Селюк рассказал о расизме в российских клубах
RT на русском
  • RT на русском
  • АМИТЕЛ
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, как некоторые российские клубы отказываются от чернокожих футболистов. Селюк сообщил, что воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс не смог продолжить карьеру в "Роторе" из-за цвета кожи.В источнике
2
С чего всё начиналось
alt

Селюк: «Я гарантировал минимальную стоимость темнокожих игроков, но из-за расистского подхода клубы говорят „нет“»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о ситуации в «Роторе». По информации СМИ, «Ротор» прошел процедуру регистрации нового юрлица. Единственным учредителем по-прежнему выступает Волгоградская область, а директором остался Андрей Рекечинский.
Sport24.ru 07:10 
Подробнее о событии
alt

Селюк рассказал о расизме в российском футболе

News.ru 12:21
alt

Волгоградский «Ротор» расторг контракт с футболистом из-за цвета его кожи

NEWSru.com 11:32
alt

Российский футбол упрекнули в расизме

Lenta.ru 10:40
реклама
Главное
Новости