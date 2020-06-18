Селюк рассказал о расизме в российских клубах

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, как некоторые российские клубы отказываются от чернокожих футболистов. Селюк сообщил, что воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс не смог продолжить карьеру в "Роторе" из-за цвета кожи.