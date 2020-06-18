Селюк рассказал о расизме в российских клубах
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, как некоторые российские клубы отказываются от чернокожих футболистов. Селюк сообщил, что воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс не смог продолжить карьеру в "Роторе" из-за цвета кожи.В источнике
С чего всё начиналось
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о ситуации в «Роторе». По информации СМИ, «Ротор» прошел процедуру регистрации нового юрлица. Единственным учредителем по-прежнему выступает Волгоградская область, а директором остался Андрей Рекечинский.