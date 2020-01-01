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Селюк: шесть моих футболистов в «Тамбове» получали как один Обухов
Все мои футболисты получали как один Владимир Обухов, образно говоря — тысяч 150-200.В источнике
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Селюк – о режиме самоизоляции: мы должны аплодировать своим жёнам, говорить им спасибо

Чемпионат 18:31
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