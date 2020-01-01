НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
CT newsCT news
Мещеряков о словах Селюка: «Не комментирую бред»
Футбол России
  • Футбол России
  • РБК
  • Metaratings
  • Матч ТВ
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
  • RT на русском
  • CT news
  • ГЛАС.RU
  • Советский спорт
  • Газета.Ru
  • Sportbox.RU
Глава совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал высказывание агента Дмитрия Селюка, направленное в его адрес.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

«Семин был готов работать чуть ли не бесплатно, но ему даже не предложили контракт». Какие шансы у протеста фанатов «Локо»?

Матч ТВ 10:37
alt

Мещеряков о словах Селюка: «Не комментирую бред! Первый раз об этом человеке слышу»

Sports.ru 05:47
alt

«Кто такой Селюк? Я первый раз об этом человеке слышу»: Мещеряков отреагировал на обвинения агента

Евро-футбол.ру 05:23
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости