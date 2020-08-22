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Семак - о матче с «Тамбовом»: хотели сыграть на ноль
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Наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Тамбова", передает Sport24. Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 4:1.В источнике
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Семак — об отсутствии Оздоева в старте: дали ему отдохнуть, будем проводить ротацию

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Сергей Семак: «Матч против „Тамбова“ понравился, активно играли с первых минут»

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Сергей Семак: «Матч против „Тамбова“ понравился, активно играли с первых минут»

Sportbox.RU 13:34
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