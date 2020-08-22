Семак - о матче с «Тамбовом»: хотели сыграть на ноль

Наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Тамбова", передает Sport24. Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 4:1. В источнике