Семак: Дриусси, Дзюба и Азмун работают в общей группе

Как сообщил главный тренер «Зенита» Сергей Семак, Дзюба, Дриусси и Азмун начали тренироваться в общей группе команды. Слова наставника передает официальный сайт клуба.