Семак, Дзюба и Иванович выстрелили из пушки в честь 95-летия «Зенита»

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"Зенит" принял участие в традиционном полуденном выстреле из пушки в Петропавловской крепости в честь 95-летия клуба. В торжественном мероприятии приняли участие: главный тренер команды Сергей Семак, генеральный директор Александр Медведев, а также форвард Артем Дзюба и защитник Бранислав Иванович. В источнике