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Семак, Дзюба и Иванович выстрелили из пушки в честь 95-летия «Зенита»
Нева Спорт
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"Зенит" принял участие в традиционном полуденном выстреле из пушки в Петропавловской крепости в честь 95-летия клуба. В торжественном мероприятии приняли участие: главный тренер команды Сергей Семак, генеральный директор Александр Медведев, а также форвард Артем Дзюба и защитник Бранислав Иванович.В источнике
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С чего всё начиналось
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, генеральный директор клуба Александр Медведев, а также Артём Дзюба и Бронислав Иванович совершили полуденный залп из пушки Петропавловской крепости.
DP.RU 07:57
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