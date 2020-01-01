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Семак: Футболисты «Зенита» были наголову сильнее соперников
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Тренер добавил, что футболисты «Зенита» заслужили овации, аплодисменты и золотые медали.В источнике
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Подробнее о событии
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Семак: думаю, в этом сезоне игроки «Зенита» были наголову сильнее соперников

Чемпионат 13:48
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Семак: непростое, но заслуженное чемпионство

RT на русском 13:32
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Семак: тяжелое, непростое, но абсолютно заслуженное чемпионство

Футбол России 13:27
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