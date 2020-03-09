«Нужно было забивать»: Семак прокомментировал ничью с «Уфой»
Главный тренер петербургской команды «Зенит» Сергей Семак высказался о прошедшей игре с «Уфой», которая закончилось со счетом 0:0 на табло. Семак отметил, что у «Зенита» были моменты, и нужно было забивать, команда старалась, но не смогла.В источнике Результатом мы не удовлетворены. Было несколько опасных контратак на наши ворота. Были моменты у нас в атаке, но самое важное, забить, мы не смогли. Пытались взломать оборону на протяжении всего матча, но не получилось. Где-то не хватило мастерства, где-то везения.