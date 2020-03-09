Сергей Семак Футбольный тренер

Результатом мы не удовлетворены. Было несколько опасных контратак на наши ворота. Были моменты у нас в атаке, но самое важное, забить, мы не смогли. Пытались взломать оборону на протяжении всего матча, но не получилось. Где-то не хватило мастерства, где-то везения.