НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
АБНАБН
«Нужно было забивать»: Семак прокомментировал ничью с «Уфой»
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Петербургский дневник
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Metaratings
  • Спорт уик-энд
  • Вести.Ru
  • Нева Спорт
Главный тренер петербургской команды «Зенит» Сергей Семак высказался о прошедшей игре с «Уфой», которая закончилось со счетом 0:0 на табло. Семак отметил, что у «Зенита» были моменты, и нужно было забивать, команда старалась, но не смогла.В источнике
3
Сергей Семак
Футбольный тренер
Результатом мы не удовлетворены. Было несколько опасных контратак на наши ворота. Были моменты у нас в атаке, но самое важное, забить, мы не смогли. Пытались взломать оборону на протяжении всего матча, но не получилось. Где-то не хватило мастерства, где-то везения.
Подробнее о событии
alt

Сергей Семак: «Пытались взломать оборону, но, к сожалению, не получилось»

ФК Зенит 14:50
alt

Сергей Семак: «„Зениту“ нужно играть, а не думать об отрыве. Хорошо, что он вообще еще есть»

Sports.ru 15:17
alt

Сергей Семак: «Нужно играть и не думать об отрыве»

Матч ТВ 15:10
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости