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Семак объяснил выход в старте Ерохина на матч с «Уфой»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Футбол России
Забил уже два гола, поэтому заслужил выход в старте. Ерохин хорошо играет на "втором этаже", думаю, будет много передач в штрафную.В источнике
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Семак объяснил выход в старте Ерохина на матч с «Уфой»

Футбол России 09:29
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Семак: «Я думаю, сегодня будет много передач в штрафную»

Евро-футбол.ру 09:29
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Семак объяснил, почему выпустил Ерохина в стартовом составе на игру с «Уфой»

Спорт-Экспресс 09:25
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