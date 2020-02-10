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Семак: «Зенит» не может просто купить лидеров ЦСКА или других клубов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о трансферной политике клуба.В источнике
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