НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеСергей Семак не подтвердил продление контракта с «Зенитом»Сергей Семак назвал проблему всего российского футболаСергей Семак сравнил «Зенит» с «Барселоной»Семак о трансферах: «Споры с руководством периодически возникают»ГлавноеДрачев назвал состав сборной России на чемпионат мира по биатлонуСемак: «Зенит» не может просто купить лидеров ЦСКА или других клубовЧемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом«Сельта» с Фёдором Смоловым обыграла «Севилью»Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игрЧемпионатСемак: «Зенит» не может просто купить лидеров ЦСКА или других клубовRT на русском10RT на русскомSports.ruГЛАС.RUСпорт-ЭкспрессМатч ТВBookmaker-ratings.ruSoccernews.ruLiveSport.ruSport24.ruРБКГлавный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о трансферной политике клуба.В источнике Комментировать3Подробнее о событии Семак назвал цены на российских футболистов невероятнымиРБК 07:31Сергей Семак: «Не знаю о загвоздке с переподписанием контракта с Дзюбой»Матч ТВ 07:28Сергей Семак: «Не знаю о загвоздке с переподписанием контракта с Дзюбой»Sportbox.RU 07:28рекламаЕщё по темеСергей Семак не подтвердил продление контракта с «Зенитом»Сергей Семак назвал проблему всего российского футболаСергей Семак сравнил «Зенит» с «Барселоной»Семак о трансферах: «Споры с руководством периодически возникают»ГлавноеДрачев назвал состав сборной России на чемпионат мира по биатлонуСемак: «Зенит» не может просто купить лидеров ЦСКА или других клубовЧемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом«Сельта» с Фёдором Смоловым обыграла «Севилью»Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игрНовости