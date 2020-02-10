НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Семак: «Зенит» не может просто купить лидеров ЦСКА или других клубов
RT на русском
  • RT на русском
  • Будь в теме
  • ГЛАС.RU
  • Спорт-Экспресс
  • Матч ТВ
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Soccernews.ru
  • LiveSport.ru
  • Sport24.ru
  • Евро-футбол.ру
  • РБК
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о трансферной политике клуба.В источнике
3
Подробнее о событии
alt

Семак назвал цены на российских футболистов невероятными

РБК 07:31
alt

Сергей Семак: «Не знаю о загвоздке с переподписанием контракта с Дзюбой»

Матч ТВ 07:28
alt

Сергей Семак: «Не знаю о загвоздке с переподписанием контракта с Дзюбой»

Sportbox.RU 07:28
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости