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Семак: «Зениту» в матче с «Локомотивом» не хватило остроты и свежести
RT на русском
  • RT на русском
  • Sports.ru
  • Комсомольская правда
  • В мире спорта
Надеялись, старались выиграть, но не хватило остроты и свежести.В источнике
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Подробнее о событии
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Семак рассказал, чего не хватило «Зениту» для победы над «Локомотивом»

RT на русском 11:50
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Семак: «На мой взгляд, мы сегодня смотрелись неплохо»

Soccer.ru 11:47
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Сергей Семак: «Не хватило свежести и остроты в завершении»

ФК Зенит 11:45
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