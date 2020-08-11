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Семак — о новом контракте Оздоева с «Зенитом»: «Думаю, договорятся»
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации c будущим полузащитника Магомеда Оздоева. Контракт 27-летнего игрока заканчивается летом 2022 года.В источнике
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Семак поделился мыслями о будущем Оздоева

Газета.Ru 19:08
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Сергей Семак: «Думаю, „Зенит“ и Оздоев договорятся по новому контракту»

Матч ТВ 18:07
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Сергей Семак: «Думаю, „Зенит“ и Оздоев договорятся по новому контракту»

Sportbox.RU 18:07
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