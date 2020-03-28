Стала известна зарплата Семака по новому контракту с «Зенитом»

Контракт тренера с клубом истекает летом, но сообщается, что стороны уже согласовали детали нового договора. Семак заключит с "Зенитом" соглашение по схеме "1+1" с увеличением зарплаты с 1,2 до 1,8 миллиона евро в год.