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Стала известна зарплата Семака по новому контракту с «Зенитом»
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Контракт тренера с клубом истекает летом, но сообщается, что стороны уже согласовали детали нового договора. Семак заключит с "Зенитом" соглашение по схеме "1+1" с увеличением зарплаты с 1,2 до 1,8 миллиона евро в год.В источнике
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С чего всё начиналось
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Петербургский клуб принял решение по Семаку. Инсайды по «Зениту»

На самом деле зарплата Семака по новому контракту составит примерно 1,8 млн евро в год. Ранее главный тренер зарабатывал в «Зените» около 1,2 млн евро. При этом Сергей Семак действительно получит большую роль в вопросе формирования состава.
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