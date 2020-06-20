НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Зенит» в гостях разгромил ЦСКАТренеру ЦСКА Гончаренко стало плохо после матча с «Зенитом»Футболисты «Зенита» почтили память погибших от коронавируса врачей«Зенит» представил стартовый состав на матч с ЦСКАДенис Казанский дал прогноз на матч ЦСКА – «Зенит»Главное«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»Боец UFC Волков рассказал о своем состоянии после поражения от БлейдсаФК «Ростов» проиграл «Сочи» со счётом 10:1Стало известно, когда «Ростов» сможет сыграть основным составом«Уфа» не включила Вомбергара в заявку на игру против «Тамбова»Gazeta.SPbСемак прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКАЧемпионат12ЧемпионатRT на русскомSport24.ruНева СпортВести.RuSports.ruМатч ТВСпорт-ЭкспрессZenit-fk.ruНевские НовостиГазета.RuПетербургский дневникГлавный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу команды в матче 23-го тура РПЛ над ЦСКА.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Семак удивил ЦСКА схемой и позицией Малкома. Защитники армейцев – катастрофаSports.ru 05:16Тренеры «Зенита» и ЦСКА пошли на авантюры. Семак — ради контратак и Малкома. Гончаренко — от безысходностиСпорт-Экспресс 05:45Сергей Семак: «Думаю, заслуженно победили»ФК Зенит вчера в 14:37рекламаЕщё по теме«Зенит» в гостях разгромил ЦСКАТренеру ЦСКА Гончаренко стало плохо после матча с «Зенитом»Футболисты «Зенита» почтили память погибших от коронавируса врачей«Зенит» представил стартовый состав на матч с ЦСКАДенис Казанский дал прогноз на матч ЦСКА – «Зенит»Главное«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»Боец UFC Волков рассказал о своем состоянии после поражения от БлейдсаФК «Ростов» проиграл «Сочи» со счётом 10:1Стало известно, когда «Ростов» сможет сыграть основным составом«Уфа» не включила Вомбергара в заявку на игру против «Тамбова»Новости