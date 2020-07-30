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Сергей Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством
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Медведев уже дал распоряжение Рибалте составить шорт-лист из потенциальных наставников, которые могут сменить Семака. Под руководством Семака «Зенит» два раза выиграл чемпионат России (2018/19, 2019/20) и один раз стал обладателем Кубка России (2019/20).В источнике
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С чего всё начиналось
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Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с Медведевым и Рибалтой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассматривает возможность ухода со своего поста. Причина такого решения, как рассказал Sport24 источник, кроется в сложных взаимоотношениях с генеральным директором клуба Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибалтой.
Sport24.ru 10:16 
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