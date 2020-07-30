Сергей Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством

Медведев уже дал распоряжение Рибалте составить шорт-лист из потенциальных наставников, которые могут сменить Семака. Под руководством Семака «Зенит» два раза выиграл чемпионат России (2018/19, 2019/20) и один раз стал обладателем Кубка России (2019/20).