НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Невские НовостиНевские Новости
Семак надеется на возвращение Дзюбы в строй «Зенита» к матчу с ЦСКА
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Спорт-Экспресс
  • 161.ru
  • Sports.ru
  • Zenit-fk.ru
  • Спорт уик-энд
  • Спорт день за днем
  • Невские Новости
  • RT на русском
  • Нева Спорт
  • Sportbox.RU
Как отметил тренер «Зенита», потеря лидера сказывается на игре команды. Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак выразил надежду на то, что капитан команды Артем Дзюба вернется в строй к матчу с московским ЦСКА.В источнике
С чего всё начиналось
alt

Сергей Семак: «Мы сыграли на ноль, это здорово. Никаких претензий к нашим защитникам и вратарю быть не может»

Естественно, другие футболисты получают возможность выйти, получить игровую практику и проявить себя. Надеюсь, уже к следующему матчу Артем будет готов.
ФК Зенит вчера в 15:43
Подробнее о событии
alt

Семак: надеюсь, Дзюба будет готов к матчу с ЦСКА

Футбол России вчера в 16:35
alt

Семак не рискнул сделать прогноз по возвращению Дзюбы

Спорт день за днем вчера в 16:14
alt

Семак: «Надеюсь, Дзюба будет готов к матчу с ЦСКА»

Sport24.ru вчера в 16:06 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости