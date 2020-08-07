Карпин же включил в топ-3 Сергея Семака («Зенит»), Вадима Евсеева («Уфа») и Юрия Семина (экс-«Локомотив»). Капитан «Спартака» Георгий Джикия на первое место поставил Семака, на второе — Тедеско, на третье — Евсеева. Лучшим тренером по итогам голосования был выбран Семак.