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Семак назвал Семина лучшим тренером РПЛ прошедшего сезона
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Наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак назвал экс-тренера московского "Локомотива" Юрия Семина лучшим специалистом Российской премьер-лиги (РПЛ) прошедшего сезона, сообщает Sport24.В источнике
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Тедеско выбрал Карпина лучшим тренером РПЛ-2019/20 и отказался называть топ-3

Карпин же включил в топ-3 Сергея Семака («Зенит»), Вадима Евсеева («Уфа») и Юрия Семина (экс-«Локомотив»). Капитан «Спартака» Георгий Джикия на первое место поставил Семака, на второе — Тедеско, на третье — Евсеева. Лучшим тренером по итогам голосования был выбран Семак.
Sport24.ru 08:57 
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Тедеско выбрал Карпина лучшим тренером прошлого сезона в РПЛ

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Семак посчитал, что лучшим тренером РПЛ должен был стать Семин

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Сергей Семак признал Семина лучшим тренером РПЛ

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