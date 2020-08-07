Семак назвал Семина лучшим тренером РПЛ прошедшего сезона
Наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак назвал экс-тренера московского "Локомотива" Юрия Семина лучшим специалистом Российской премьер-лиги (РПЛ) прошедшего сезона, сообщает Sport24.В источнике
С чего всё начиналось
Карпин же включил в топ-3 Сергея Семака («Зенит»), Вадима Евсеева («Уфа») и Юрия Семина (экс-«Локомотив»). Капитан «Спартака» Георгий Джикия на первое место поставил Семака, на второе — Тедеско, на третье — Евсеева. Лучшим тренером по итогам голосования был выбран Семак.