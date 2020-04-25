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Семак назвал самых ярких игроков сезона
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Матч ТВ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как проходят тренировки команды в удаленном режиме. Специалист также назвал футболистов, которые наиболее ярко проявили себя в текущем сезоне.В источнике
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Семак: если определять участников еврокубков, то лучше доиграть чемпионат

Газета.Ru 19:07
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Семак высказался о том, нужно ли доигрывать сезон РПЛ

Soccernews.ru 18:39
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Семак: «Если надо определять участников еврокубков, то, конечно, лучше доиграть чемпионат России»

Sport24.ru 18:09 
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